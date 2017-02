Trudeau: Canada blijft migranten uit VS toelaten

Migranten die illegaal Canada binnenkomen, blijven welkom in het land, zei de Canadese premier Trudeau gisteravond. Wel gaat het Noord-Amerikaanse land extra veiligheidsmaatregelen nemen.

De afgelopen weken is Canada steeds populairder onder migranten uit de Verenigde Staten. Die zien het land als een veiliger onderkomen, na de belofte van president Trump om illegalen en migranten aan te pakken. Gisteren maakte hij zijn plannen concreet.

Vertrouwen

De oppositie in Canada vreest voor chaos als het land door blijft gaan met het opnemen van migranten. Maar Trudeau is positief over de de komst van de vluchtelingen. "Een van de redenen waarom Canada zo'n open land is, is dat de Canadezen ons immigratiesysteem en de integriteit van onze grenzen vertrouwen", zei hij. "We helpen mensen die op zoek zijn naar veiligheid."

Volgens de premier is het niet zo dat iedereen zomaar wordt toegelaten. "We blijven er alles aan doen om de balans te bewaken tussen een streng systeem en het verwelkomen van mensen die hulp nodig hebben", zei Trudeau.