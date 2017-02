Amnesty in rapport snoeihard over populisme

Amnesty International slaat in een jaarlijks rapport alarm over de opkomst van het populisme en de gevolgen voor de mensenrechten. Volgens de organisatie is de situatie vorig jaar aanzienlijk verslechterd en Amnesty wijt dat deels aan de opkomst van politieke stromingen die zich afzetten tegen de gevestigde orde.

Amnesty zag in 2016 steeds vaker een cultuur van wij tegen zij. "Verhalen over verwijten, haat en angst hebben we op wereldwijd niveau niet meer gezien sinds 1930", zegt de organisatie bij de presentatie van het rapport. In dat decennium kwam Hitler aan de macht.

De organisatie wijst naar de opkomst van Trump in de VS, Orban in Hongarije, Modi in India, Erdogan in Turkije en Duterte in de Filipijnen. "Steeds meer politici profileren zichzelf als anti-esteblishment. Ze hanteren een politiek van demonisering, die zondebokken aanwijst en hele groepen wegzet om verkiezingen te kunnen winnen."

Trump

De campagne van Trump was daar een goed voorbeeld van, zegt Amnesty. "Zijn vergiftigde verkiezingscampagne was het voorbeeld van een wereldwijde trend die leidt naar woede en naar verdeeldheid." Ook hekelt de organisatie zijn inreisverbod.

Volgens Amnesty zijn de grenzen opgeschoven van wat normaal wordt gevonden. "Politici gebruiken schaamteloos allerlei haatvolle retoriek en rechtvaardigen op die manier vrouwenhaat, homofobie en racisme." Volgens Amnesty zijn de vluchtelingen hier het eerste grote slachtoffer van. Als dit zo doorgaat, volgen andere groepen in 2017, vreest de organisatie.

Nederland

In het jaarlijkse rapport wordt aandacht besteed aan mensenrechtenschendingen in 159 landen. Over de situatie in Nederland schrijft Amnesty onder meer over etnisch profileren door de politie, het tijdelijk vastzetten van vluchtelingen en de invoering van het gedeeltelijke boerkaverbod.

Het rapport van Amnesty, dat het hoofdkantoor in Londen heeft, werd gepresenteerd in Parijs. De organisatie koos hiervoor om aandacht te vragen voor de noodtoestand die het land uitriep na de aanslagen in Parijs in november 2015.