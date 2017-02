Steeds minder jongeren geloven in een god

Steeds minder jongeren tussen de 15 en 25 jaar zijn godsdienstig. In 2010 zei 49 procent van hen dat ze bij een bepaalde godsdienst of levensbeschouwing hoorden, in 2015 was dat 41 procent, meldt het CBS. De daling is het sterkst bij jongeren tussen de 18 en 25 jaar.

Van de religieuze stromingen is het christendom het populairst: 28 procent van de jongeren rekent zich tot deze geloofsovertuiging. 8 procent is moslim.