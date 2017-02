'Agent lekte informatie naar Marokkaanse criminelen'

De politiemedewerker die maandag werd opgepakt wegens het lekken van informatie, wordt ervan verdacht opsporingsinformatie te hebben gegeven aan een Marokkaans-Nederlandse misdaadorganisatie. Dat meldt NRC op basis van gesprekken met hooggeplaatste politiefunctionarissen.

Maandag werd al bekend dat de verdachte werkte voor de Dienst Bewaken en Beveiligen, die verantwoordelijk is voor de bescherming van leden van het Koninklijk Huis, bedreigde politici en diplomaten. Wat de man precies had gedaan was niet bekendgemaakt.

Verkennen

NRC meldt nu dat het om een ervaren agent gaat van Marokkaanse afkomst, die plekken moest verkennen waar bedreigde en bewaakte personen op bezoek zouden komen.

De agent zou toegang hebben gehad tot databases met zeer vertrouwelijke opsporingsinformatie. De krant schrijft dat mogelijk de locaties van safehouses zijn uitgelekt.

Een hoge functionaris zegt tegen NRC dat er vooralsnog geen nadere veiligheidsmaatregelen nodig zijn en dat de aangehouden man niet tot de 'inner circle' van de politie behoorde.