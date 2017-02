Waterpolosters boeken belangrijke WL-zege op Griekenland

Door de overwinning op Griekenland neemt Oranje nu de koppositie over in de poule, waarvan de winnaar en de beste nummer twee doorgaan naar het finaletoernooi in juni. Als Oranje in maart wint van Rusland is het zeker van het finaletoernooi in China.

De Nederlandse waterpolosters speelden al eerder in en tegen Griekenland, toen werd na strafworpen gewonnen met 7-5. Begin december ging de thuiswedstrijd tegen Rusland verloren met 12-15.