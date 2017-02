Apeldoornse kabelknipper vernielt lantaarnpalen en verkeerslichten

In Apeldoorn is een kabelknipper actief. Deze onbekende persoon saboteert al langere tijd lantaarnpalen maar heeft het nu ook op verkeerslichten voorzien. De verkeersveiligheid is daardoor in gevaar, zegt de gemeente Apeldoorn.

Volgens Omroep Gelderland begonnen de vernielingen vorig jaar juni. Inmiddels staat de teller op 484 lantaarnpalen. In alle gevallen zijn de palen open geschroefd en de kabels doorgeknipt. De schade is inmiddels opgelopen tot meer dan 100.000 euro.

Verkeersveiligheid

Het was enkele maanden rustig, maar in de afgelopen weken werden opnieuw lantaarnpalen gesaboteerd. En afgelopen nacht werden ook enkele verkeerslichten in Apeldoorn vernield.

"De gemeenschap wordt op kosten gejaagd. Bovendien is nu ook de verkeersveiligheid ernstig in het geding", zegt wethouder Cziesso. De gemeente en politie roepen getuigen op om zich te melden bij de politie.