Haase knakt in Marseille: blijkbaar kan ik het niet

Aanvankelijk had Haase - de nummer 58 van de wereld - het initiatief. Nadat hij de eerste set in een tiebreak had gewonnen, nam hij in de tweede set direct een break voorsprong, maar die leverde hij ook prompt weer in. Vanaf dat moment was hij de regie kwijt.

Handbaldames aanwezig

Dat zagen ook de op de tribune aanwezige Oranje-handbalsters Jessy Klamer en Sanne van Olphen, die uitkomen voor het in de buurt van Marseille liggende Toulon St-Cyr Var.