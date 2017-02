Doodsoorzaak Russische VN-ambassadeur nader onderzocht

Medici in New York hebben laten weten dat er nader onderzoek komt naar de doodsoorzaak van de Russische VN-ambassadeur Vitali Tsjoerkin. De diplomaat overleed gisteren onverwacht, kort nadat hij onwel was geworden in zijn werkkamer in New York.

Amerikaanse media schreven aanvankelijk dat de 64-jarige Tsjoerkin mogelijk was bezweken aan een hartinfarct of hartstilstand. Vandaag is autopsie verricht op zijn lichaam. Daarna kwam de mededeling dat de artsen verder onderzoek willen doen.

Onder zo'n onderzoek valt gewoonlijk ook een doorlichting van het lichaam op de aanwezigheid van gif, lichtte de woordvoerder van de medische dienst van New York toe. Een dergelijk uitgebreid onderzoek kan weken duren.

In de VN-Veiligheidsraad werd Tsjoerkin vandaag met een korte stilte herdacht. De Rus vertegenwoordigde zijn land sinds 2006 bij de Verenigde Naties.