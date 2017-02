Ongeloof na veroordeling Israëlische militair: dit is een grap

"De zaak heeft tot felle, felle emoties geleid in Israël", zegt Rechess in het radioprogramma Nieuws en Co. "Al tien maanden lang eigenlijk." Vorige maand oordeelde de rechter al dat Azaria schuldig was aan doodslag, maar de strafmaat werd vandaag bekendgemaakt. Er was 3 tot 5 jaar cel tegen hem geëist, de maximale straf voor doodslag is 20 jaar in Israël.

Absoluut geen zware straf voor Israëlische begrippen, stelt Rechess. Maar de militaire rechter oordeelde dat de gecompliceerde situatie in Hebron, waar het vaak onrustig is, een verzachtende omstandigheid was. Dat Azaria de gewonde arrestant doodschoot, omdat hij bang was dat die een bomgordel droeg, geloofde de rechtbank niet echt.

Aarzeling

Volgens Rechess zijn het voornamelijk de rechtse kiezers en politici die vinden dat de Israëlische militair helemaal niet veroordeeld had moeten worden. "Zij zeggen: terroristen moeten gedood worden en deze veroordeling kan een aarzeling bij andere soldaten teweegbrengen. Dat soldaten die geconfronteerd worden met een terreuraanval eigenlijk niet meer durven te schieten, omdat ze bang zijn dat ze ook de gevangenis in gaan."

Buiten de rechtbank in Tel Aviv stonden vandaag zo'n 150 aanhangers van Azaria, die vinden dat hij nooit gestraft had mogen worden: