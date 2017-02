VS opent jacht op illegalen met nieuw beleid Trump

Alle circa 11 miljoen illegalen in de VS, met en zonder strafblad, lopen voortaan het risico over de grens te worden gezet, blijkt uit de richtlijnen die het ministerie van Binnenlandse Veiligheid heeft bekendgemaakt. Om deze enorme operatie te kunnen uitvoeren, worden de komende tijd 10.000 nieuwe immigratie- en douanemedewerkers aangenomen. Ook komen er meer plekken om illegalen vast te zetten.

De nieuwe richtlijnen geven prioriteit aan het oppakken en uitzetten van illegalen die zich aan een vergrijp schuldig hebben gemaakt. President Trumps voorganger Obama richtte zich daarbij op ernstige misdaden. Maar vanaf nu zijn ook plegers van minder ernstige vergrijpen als winkeldiefstallen en verkeersovertredingen met voorrang doelwit van justitie.

Over de grens

Immigratieagenten worden uiteindelijk geacht om iedereen van wie wordt vastgesteld dat hij of zij illegaal in de VS verblijft, op te pakken en over de grens te zetten. Ook lokale politieagenten en sheriffs zullen gerekruteerd worden om mee te helpen met de uitzetting van illegalen. Op deze regel geldt één uitzondering: jonge immigranten die de VS als kind zijn binnengekomen, de zogeheten 'dreamers'.

Verder moeten mensen die illegaal vanuit Mexico de VS binnenkomen, in de toekomst direct worden teruggestuurd, ongeacht of ze de Mexicaanse of een andere nationaliteit hebben. Tot nu toe moeten alleen Mexicanen meteen rechtsomkeert maken, en worden immigranten uit andere landen vastgezet in de VS, waar ze een asiel- of een gerechtelijke procedure kunnen beginnen. De nieuwe richtlijn kan rekenen op fel verzet vanuit Mexico.

Met de strengere aanpak vervult Trump een belangrijke belofte uit zijn verkiezingscampagne. Sinds zijn aantreden zijn er al in verschillende steden politieacties geweest tegen illegalen. Tot dusver hoefden mensen die illegaal in de VS verblijven, nauwelijks te vrezen voor arrestatie of uitzetting.