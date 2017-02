Brexitzorgen: hoe verder met Goudse kaas, champagne en parmaham?

En een uur tijdverlies kost zijn bedrijf veel geld. Een vrachtwagen kost zo’n 70 euro per uur. Met administratieve lasten erbij verwacht Van Staalduinen dat de kosten oplopen tot 100 euro per vrachtwagen. Dat tikt aan als je met veertig vrachtwagens naar Groot-Brittannië rijdt en ze ook nog allemaal terug moeten.

Dus heeft Van Staalduinen één advies voor de brexit-onderhandelaars. "Probeer grenscontroles te vermijden. En als je er echt niet uitkomt, geef ons dan in ieder geval de mogelijkheid om ons elektronisch aan te melden, zodat we meteen kunnen doorrijden. Ik hoop toch wel dat er zoveel verstand in Brussel is dat ze dat ook zullen regelen voor ons."