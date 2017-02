Feyenoord, Ajax en PSV lopen steeds verder weg

Afkalving subtop

Qua spelerscarrousel is de trend ook zichtbaar. "In het verleden koos Kelvin Leerdam nog weleens voor Vitesse en ging Luc Castaignos van Feyenoord naar FC Twente. Subtoppers konden concurreren met Feyenoord op de transfermarkt", zegt Vermeulen.

"Dat is nu niet meer het geval. De subtoppers hebben minder geld en moeten het zoeken in huurlingen van Engelse clubs of in eigen kweek. Gelukkig hebben AZ, Vitesse en FC Twente wel een goede jeugdopleiding. Daar moeten ze het de komende jaren ook van hebben."