Eurogroep blokkeert sluiproute voor belastingontduikers

Het wordt voor multinationals onmogelijk om de vennootschapsbelasting te ontwijken door gebruik te maken van de verschillende regels in landen binnen en buiten de EU. De Europese ministers van Financi├źn hebben in Brussel unaniem besloten tot een aanpak van zulke hybrid mismatches.

Grote internationale bedrijven maken nu vaak listig gebruik van mazen in de wet. Ze kunnen in meerdere landen tegelijk profiteren van belastingvoordelen. Daardoor betalen ze onder de streep veel minder belasting dan andere bedrijven. EU-lidstaten lopen door de trucs naar schatting 50 tot 70 miljard euro per jaar mis.

De maatregel treft vooral Amerikaanse concerns als Apple, McDonald's en Starbucks. De Nederlandse minister Dijsselbloem verwacht dat de Verenigde Staten nu ook hun wetgeving zullen aanpassen. "Dat is ook in hun belang, want het gaat om winsten die via een constructie die via Nederland loopt wegvloeien naar een tropisch eiland", zegt Dijsselbloem.