Politie Barcelona dwingt vrachtwagen met gasflessen tot stoppen

De politie in Barcelona heeft een vrachtwagen met gasflessen, die met hoge snelheid tegen het verkeer in reed, tot stoppen gedwongen. Achter het stuur zat een Zweed, die de vrachtwagen vanochtend had gestolen.

De politie loste enkele schoten om de man tot stoppen te dwingen. Bij de achtervolging van de truck raakte niemand gewond. Wel raakten auto's beschadigd.

De chauffeur is aangehouden en wordt verhoord. Onbekend is nog wat hij van plan was. Een psycholoog is bij het onderzoek betrokken.

De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken schrijft in een tweet dat het geen terroristische daad is geweest.

De Zweed wilde ontkomen over de snelweg bij de haven van de stad.