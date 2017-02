Manchester City ontmoet ongekend productieve goudmijn Monaco

Mbappé groeide op in een voorstad van Parijs en maakte deel uit van de nationale Franse voetbalacademie in Clairefontaine, voordat hij zich aansloot bij de jeugdopleiding van Monaco. Op 16-jarige leeftijd debuteerde hij in het eerste en met zijn 18 jaar heeft Mbappé nu al 29 wedstrijden (8 goals) in de Franse competitie achter zijn naam staan. Dat is al meer dan Henry op die leeftijd.

Afgelopen zomer was Mbappé een van de Franse uitblinkers op het EK Onder-19 in Duitsland. Met vijf goals leidde hij Frankrijk, met ploeggenoot Jean-Kévin Augustin (zes goals) van Paris Saint-Germain, naar de Europese titel. Naar verluidt had Real Madrid afgelopen zomer al interesse, maar besloot het talent in Monaco te blijven.