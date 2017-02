Federer stopt nog lang niet: tot 2019 te zien in Basel

Federer won het toernooi in zijn geboortestad al zeven keer, in totaal stond hij twaalf keer in de finale. Afgelopen jaar moest hij het toernooi voor het eerst in zijn carrière laten schieten vanwege een knieblessure, die hem ook de US Open kostte.

"Voor mij is het toernooi in Basel een hoogtepunt in het jaar", zegt Federer. "Ik kan niet wachten in de herfst weer voor mijn thuispubliek te spelen."