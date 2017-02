Politie onderzoekt zelfmoord jongen na naaktfoto op Instagram

De politie in Enschede onderzoekt of de zelfmoord van een 15-jarige jongen te maken heeft met de verspreiding van zijn naaktfoto op sociale media. De jongen sprong afgelopen zondag van een flat in de wijk Deppenbroek.

Vrienden en schoolgenoten kwamen gisteren bijeen bij het huis van de jongen om te rouwen. Ze vertellen aan regionale media dat de foto via Instagram werd verspreid. Het zou een zelfportret voor de spiegel zijn geweest. Hoe het kan dat de foto gedeeld werd, is onduidelijk.

Tegen de Tubantia zeggen vrienden dat de 15-jarige jongen kort voor zijn daad nog berichtjes naar zijn vriendin stuurde. Hij zei daarin onder meer "Sorry voor alles".

Impact

De politie zegt dat de impact van deze zaak enorm is. Over de inhoud wil de politie voorlopig verder niets kwijt, dat er veel minderjarigen bij zijn betrokken weegt daarbij extra zwaar.

De school van de jongen spreekt van een ramp en is geschokt. Er is een brief naar alle ouders gestuurd en later vandaag kunnen kinderen op school terecht om te rouwen. De school is verder gesloten vanwege de voorjaarsvakantie.

De jongen uit Enschede wordt later deze week begraven in Turkije.