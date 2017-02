'Big brother' houdt Chinese automobilisten in Xinjiang in de gaten

Inwoners van een deel van de Chinees autonome regio Xinjiang moeten een gps-volgsysteem in hun auto laten plaatsen. Op deze manier kan de lokale overheid de inwoners beter volgen.

Officieel gaat het om een anti-terreurmaatregel, maar deskundigen denken dat de Chinese overheid het systeem wil gebruiken om de Oeigoeren in de uitgestrekte provincie Bayingolin beter in de gaten te houden. Enkele honderdduizenden zouden met het systeem uitgerust moeten worden.

De overwegend islamitische Oeigoeren vormen een minderheid in Xinjiang. Ze voelen zich achtergesteld door de Han-Chinezen. In de regio worden geregeld aanslagen gepleegd. Onlangs waren er nog twee aanslagen waarbij bij elkaar twaalf mensen omkwamen. China stuurde vervolgens zwaar bewapende militairen naar de drie belangrijkste steden in de regio.

Constante dreiging

Volgens een verklaring van de prefect van Xinjiang is er een constante dreiging van internationaal terrorisme en worden auto's daarbij als wapen gebruikt. Hij verwijst daarbij naar de aanslagen in Nice en Berlijn. Het is daarom noodzakelijk om de auto's in de regio goed te controleren, zegt de prefect.

Inwoners hebben tot 1 juli de tijd om het volgsysteem te laten plaatsen. Auto's die daarna niet zo'n systeem hebben, kunnen niet meer tanken. Ook mogen de auto's niet meer tweedehands worden verkocht.