Bedrijven gaan verkeersboetes uitdelen in Frankrijk

De Franse regering wil dat het aantal doden in het verkeer drastisch omlaag gaat. Nu vallen er in Frankrijk bijna tien verkeersdoden per dag. Door particuliere bedrijven de snelheidscontroles te laten overnemen van de politie, moet de verkeersveiligheid toenemen.

De gedachte is dat de kans dat je op de bon wordt geslingerd als je te hard rijdt een stuk groter wordt. "Op dit moment rijden er een kleine 400 onherkenbare politieauto's rond die met radars de snelheid van automobilisten meten", zegt correspondent Frank Renout. "Er komen zo'n vijftig auto's bij en het aantal rij-uren wordt verachtvoudigd."

Om de politie hier niet mee te belasten, nemen bedrijven de controles over. Agenten hebben dan meer tijd om zich bezig te houden met bijvoorbeeld het bestrijden van criminaliteit. Aanstaande vrijdag begint een experiment in Normandië. Vanaf 1 september wordt het landelijk ingevoerd.

Melkkoe

Automobilistenverenigingen zijn niet blij met de maatregel. "Hun angst is dat bedrijven heel veel bevoegdheden krijgen die eigenlijk alleen voor de politie bedoeld zijn. Maar de Franse regering heeft al gezegd dat de politie de baas blijft", zegt Renout. "Ook is het niet zo dat bedrijven meer betaald krijgen als ze meer hardrijders betrappen."

Toch blijven de belangenverenigingen kritisch. Ze noemen de maatregel een melkkoe. "Ze hebben uitgerekend dat het aantal boetes zal vertienvoudigen en dat de overheid daarmee 2,2 miljard euro ophaalt aan snelheidsovertredingen. Dat is twee keer zo veel als nu", zegt Renout.

De overheid spreekt dat cijfer tegen. "Daar zeggen ze dat er nog altijd meer geld uitgegeven wordt aan verkeersveiligheid dan er geld binnenkomt."