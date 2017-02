Haarlem lost Den Haag af als nieuwe koploper in file-index

Haarlem is de nieuwe filehoofdstad van Nederland. Volgens de Traffic Index van TomTom deed een automobilist er vorig jaar gemiddeld 27 procent langer over dan normaal om op de bestemming te komen. Dat komt erop neer dat een automobilist die dagelijks in Haarlem naar zijn werk rijdt zo'n honderd uur in de file heeft gestaan.

Den Haag voerde in de afgelopen jaren de lijst aan. De stad staat nu op de tweede plaats, gevolgd door Leiden en Groningen. TomTom berekende de reistijd in zeventien Nederlandse steden. In Den Bosch en Zwolle liepen automobilisten de minste vertraging op.

De index van TomTom wijkt af van de lijst waarmee het Amerikaanse bedrijf Inrex gisteren kwam. Volgens de berekeningen van de Amerikanen was Maastricht vorig jaar de stad met de meeste vertraging in Nederland. Dat had vooral te maken met de files rond de aanleg van de nieuwe dubbellaags-tunnel.