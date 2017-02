Politiebond bezorgd over 'roekeloze' burgerwachten

Politievakbond ACP maakt zich zorgen over een te nauwe samenwerking tussen burgerwachten en de politie. De bond zegt dat sommige burgerwachten trekken hebben van een knokploeg en dat dat daardoor het geweldsmonopolie van de politie in het geding komt.

Directe aanleiding voor de waarschuwing van de ACP is een publicatie van het AD over een 'burgerwacht' in Kootwijkerbroek. Die zet onder meer honden en een helikopter in bij de jacht op dieven. De gemeente en de politie werken samen met de burgerwacht. Een staandehouding kan "in het heetst van de strijd" gepaard gaan met geweld, citeerde de krant een gemeentewoordvoerder.

De ACP vindt een samenwerking als in Kootwijkerbroek onwenselijk. "Zo'n burgerwacht kan haar optreden en eventueel aangewend geweld gaan legitimeren met het argument dat zij samenwerken met de politie, terwijl daar geen enkel recht aan kan worden ontleend", zegt vice-voorzitter Koenen. Volgens hem is het essentieel dat de politie eventuele acties altijd co├Ârdineert en daarbij de regie voert.

Koenen is wel te spreken over burgerwachten die gericht zijn op buurtpreventie. "Daarvan zijn positieve voorbeelden genoeg", zegt hij.