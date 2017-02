Wekdienst van 21 februari: dit gebeurde terwijl je sliep

Betogers VS dopen Presidents Day om tot 'Not My Presidents Day'

In verschillende Amerikaanse steden zijn ter gelegenheid van Presidents Day duizenden mensen de straat op gegaan om hun ongenoegen over president Trump te uiten. In de steden kwamen duizenden betogers samen, maar de opkomst was niet zo groot als op de eerste dagen na de inauguratie van Trump. De nationale feestdag werd door de betogers voor de gelegenheid omgedoopt tot 'Not My Presidents Day'.