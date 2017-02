'Meer meldingen over verwarde personen'

Het aantal meldingen over verwarde personen blijft stijgen. Volgens het AD kreeg de politie vorig jaar ongeveer 75.000 telefoontjes over mensen met verward gedrag, dat is 14 procent meer dan in 2015.

Sinds 2011 is het aantal meldingen bijna verdubbeld. Ook zijn ze steeds ernstiger. "Waarbij wapens betrokken zijn of mensen die bijvoorbeeld dreigen hun woning te laten ontploffen", zegt politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg.

Minder bedden

Volgens voorzitter Onno Hoes van het Schakelteam Mensen Met Verward Gedrag komt de stijging door de toenemende aandacht voor het probleem. Ook wonen patiënten in de geestelijke gezondheidszorg langer thuis, doordat er in instellingen minder plek is. "De persoon die eerst in instelling zat, heeft niet per definitie minder zorg nodig", zegt Hoes.

Het Schakelteam, dat is ingesteld door de Vereniging Nederlandse Gemeenten en twee ministeries, pleit voor een landelijk alarmnummer voor meldingen over verwarde personen. Na zo'n melding zou een speciale ambulance met gespecialiseerde verpleegkundigen op pad kunnen gaan. In Amsterdam rijdt al zo'n psycholance.