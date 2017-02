'Defensiepersoneel heeft weinig vertrouwen in leiding'

Militairen en ander personeel van Defensie hebben nog steeds weinig vertrouwen in hun hoogste leidinggevenden. Dat meldt De Telegraaf op basis van een enquête van vier militaire vakbonden.

Tweederde van de bijna 8500 ondervraagden vertrouwt de top van de legerleiding niet. Volgens de krant is het vertrouwen in generaals, topambtenaren en de minister is nog nooit zo laag geweest.

Er is al veel langer onvrede onder de militairen over hun leiding. Al jaren wordt geklaagd over gebrek aan materieel en ook speelt de laatste tijd een conflict over het AOW-gat van militairen die met pensioen gaan.

Rode kaart

In 2013 en 2014 waren bij dit soort peilingen ongeveer dezelfde uitkomsten. Sindsdien is er in de politiek overeenstemming om miljarden extra uit te trekken voor Defensie, maar volgens de krant heeft dat nauwelijks geholpen.

Anne-Marie Snels, voorzitter van vakbond AFMP, noemt de uitkomsten een regelrechte motie van wantrouwen aan zowel het adres van minister Hennis als aan de top van Defensie. "Het personeel geeft vooral de minister de rode kaart."

De resultaten van het onderzoek worden later vandaag bekendgemaakt.