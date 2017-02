Betogers VS dopen Presidents Day om tot 'Not My Presidents Day'

In meerdere Amerikaanse steden zijn mensen de straat op gegaan om hun ongenoegen over president Trump te uiten. Maandag werd in de VS de nationale feestdag Presidents Day gevierd, maar de demonstranten doopten de dag om tot Not My Presidents Day.

De opkomst was niet zo groot als de eerste dagen na de inauguratie van Donald Trump, maar de boodschap was hetzelfde. In Central Park in New York kwamen duizenden betogers samen. Zij scandeerden dat "het Trump-bewind weg moet" en dat de "leugenaar moet worden afgezet".

Eerbetoon

Ook in het centrum van Los Angeles trokken duizenden demonstranten de straat op. Organisatoren van de bijeenkomst zeiden dat ze de betoging als eerbetoon zagen aan vorige presidenten omdat ze hun grondwettelijke recht voor vreedzaam protest naleefden.

Bijeenkomsten in andere steden als Chicago, Washington en Salt Lake City trokken veel minder mensen. Daar liet een paar honderd mensen weten niet achter de president te staan.