Jan Smit wordt Topper

Jan Smit sluit zich aan bij de Toppers. De Volendamse zanger gaat vanaf mei regelmatig optreden met René Froger, Gerard Joling en Jeroen van der Boom.

Jan Smit maakte bij RTL Late Night bekend dat hij een van de Toppers wordt. "Ik heb daar al jaren naar uitgekeken en nu is het eindelijk zover. Ik ben nu al aan het oefenen", zei hij in een videoboodschap.

Fan

Volgens René Froger past Jan Smit erg goed bij de Toppers. "Hij heeft volgens mij geen aflevering gemist. Dan krijg je een appje van hem: 'te gek vanavond'. Dus hij is van huis uit zo'n Topper-fan", zei Froger.

De Toppers treden sinds 2005 enkele keren per jaar op in de Amsterdam Arena. Op de concerten, met vooral bekende meezingers, komen jaarlijks honderdduizenden bezoekers af. In de eerste jaren zat ook Gordon bij de groep. De Toppers deden in 2009 mee aan het Eurovisie Songfestival in Moskou.

Tijdens de concerten van 26 en 27 mei treedt Jan Smit voor het eerst op met de Toppers.