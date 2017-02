Vliegtuigje stort neer op winkelcentrum bij Melbourne

In Australië is een vliegtuigje neergestort op een winkelcentrum vlak bij de stad Melbourne. Het vliegtuig kwam in de problemen en stortte neer op het winkelcomplex van het regionale vliegveld Essendon Airport.

Volgens Australische media gaat het om een klein toestel, dat plaats bood aan vijf mensen. Hulpdiensten proberen het brandende wrak te blussen.

De winkels waren op het moment van het ongeluk, iets voor 09.00 uur 's ochtends, nog gesloten.

Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er in het toestel zaten, en of er overlevenden zijn.