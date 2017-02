Overleg Griekenland vlotgetrokken, Dijsselbloem voorzichtig positief

Het overleg over een nieuw leningdeel aan de Grieken wordt zo snel mogelijk hervat, hebben de ministers van Financiën van de eurolanden in Brussel afgesproken. En mogelijk kunnen de strenge bezuinigingseisen aan Athene plaatsmaken voor structurele economische hervormingen, liet Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem na afloop van het overleg doorschemeren.

De besprekingen met Griekenland waren eind vorig jaar vastgelopen, nadat Athene had duidelijk gemaakt dat er geen bezuinigingsruimte meer is.

Inspectie

De Europese Commissie, het IMF en de Europese Centrale Bank reizen geregeld naar Griekenland om ter plekke vast te stellen of het land genoeg hervormingen doorvoert. Na het overleg in Brussel staat de deur voor zo'n inspectiebezoek weer open.

Waarschijnlijk zal Griekenland niet langer gevraagd worden om diep te snijden in allerlei voorzieningen. De voorwaarden voor het hulpprogramma gaan meer in de richting van hervormingen op het gebied van belastingen, de arbeidsmarkt en pensioenen, aldus Dijsselbloem. De bedoeling is dat de Griekse economie verder opkrabbelt waardoor Athene meer begrotingsruimte krijgt.

'Goede stap'

Dijsselbloem spreekt van een "goede stap" en is te spreken over het voorzichtige herstel in Griekenland. Hij zei na afloop van het overleg dat de eurolanden dat herstel moeten versterken en kansen voor Griekenland moeten creëren.

Dijsselbloem verwacht dat ook het Internationaal Monetair Fonds aan boord blijft, als Griekenland niet gedwongen wordt tot verdere ingrijpende bezuinigingen. Het IMF drong al eerder aan op een mildere koers, uit vrees dat de Griekse economie anders helemaal onderuit gaat en Athene nooit meer zijn schulden kan afbetalen.