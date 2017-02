Noodweer veroorzaakt grote schade in Malaga

Een overstroming als gevolg van een zware storm heeft afgelopen nacht veel schade aangericht in het Spaanse Malaga. In totaal viel er meer dan 150 millimeter regen, waarvan 126 millimeter in twee uur tijd. Bij de buien zijn honderden blikseminslagen geteld.

De door bergen omringde stad aan de Costa del Sol wordt vaker getroffen door wolkbreuken. Door de ligging stroomt het water snel naar het lager gelegen deel van Malaga. Hierdoor kunnen in de hoger gelegen delen wegen verzakken, terwijl in de benedenstad woningen en garages vol met water kunnen lopen.

Aemet, het Spaanse meteorologische instituut, gaf gisteravond code oranje af. Tegen de ochtend werd die waarschuwing weer ingetrokken.

Het is de tweede keer in korte tijd dat er in Malaga veel schade ontstaat door snelle regenval. Afgelopen december was het ook al raak.