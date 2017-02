'Ik ga nog liever zelf dood dan dat ik mijn koeien laat verhongeren'

De hongersnood in Zuid-Sudan is veroorzaakt door mensenhanden. "De tekorten door droogte hadden makkelijk gecompenseerd kunnen worden", zegt correspondent Koert Lindijer. "Maar door de burgeroorlog zijn mensen op de vlucht geslagen. Daardoor kunnen ze niets planten, kunnen hulporganisaties niemand bereiken en is de economie in elkaar gezakt."

Het Zuid-Sudanese pond is met achthonderd procent in waarde verminderd en ook in andere delen van Oost-Afrika gaat het niet goed. Lindijer: "In Somalië, Ethiopië en Kenia regent het al vele maanden onvoldoende, met als gevolg dat zeker tien miljoen mensen in de hoorn van Afrika hard voedselhulp nodig hebben. Het landschap is zo droog als karton."

Bezettingen

In het noorden van Kenia hebben Samburu-nomaden landerijen en boerderijen bezet, op zoek naar gras en water. Volgens Lindijer hebben die bezettingen de afgelopen weken een cyclus van geweld op gang gebracht.

"De politie neemt wraak op nomaden en de nomaden verzetten zich met geweren tegen de landeigenaren en de politie. Het gras op de bezette boerderijen is bijna op."

Gevechten

Lindijer bezocht een boerderij van duizenden hectare groot. "Het hek stond wagenwijd open, ik kon gewoon doorrijden. Bij de ingang vond ik een lege kogelhuls, er was daar gevochten. De boerderij is bezet door Samburu-nomaden."