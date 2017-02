Nazi-actrice Marika Rökk spioneerde voor Sovjet-Unie

Actrice Marika Rökk, die furore maakte in nazi-Duitsland, was jarenlang een spion voor de Sovjet-Unie. De krant Bild meldt dat de Duitse inlichtingendienst haar dubbelrol al in 1951 ontdekte, maar die geheim hield.

Rökk zou een affaire hebben gehad met Hitlers propagandaminister Joseph Goebbels en was bevriend met verschillende nazi-kopstukken. Ook Hitler zelf zou groot fan van haar zijn geweest.

Volgens Bild werd Rökk mogelijk voor de KGB gerekruteerd door haar manager Heinz Hoffmeister. Wat ze voor de inlichtingendienst deed en of ze wist dat de Duitsers haar in het vizier hadden, is niet bekend.

Ze hoorde tot het zogenoemde Krona-netwerk, dat onder meer inlichtingen verzamelde over plannen voor de Duitse invasie in Rusland, Operatie Barbarossa (1941) en een van de omvangrijkste gevechten tussen de Duitsers en de Russen, de Slag om Koersk (1943).

Anti-communistisch

Mede door haar nauwe banden met nazi's stond Rökk bekend als strikt anti-communistisch. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg ze vanwege haar relaties met hoge nazi's twee jaar een acteerverbod opgelegd.

De in Egypte geboren actrice groeide op in Hongarije, waar haar ouders ook vandaan kwamen. Ze werd in de jaren 30 bekend in Duitsland als danseres, operazangeres en actrice.

Na 1935 speelde ze regelmatig in propagandafilms, waarmee het nazi-regime haar probeerde te presenteren als aantrekkelijk alternatief voor Hollywoodsterren als Ginger Rogers en Rita Hayworth. In 1951 zette ze een punt achter haar acteercarrière. Ze overleed in 2004 op 90-jarige leeftijd.