Blok: gesprek na excuses aan vader meisje van Nulde

Minister Blok van Veiligheid en Justitie wil voorkomen dat nabestaanden van slachtoffers van ernstige misdrijven pas laat horen dat de dader met verlof gaat. Hij antwoordt dat op Kamervragen van de PVV naar aanleiding van het op vrije voeten komen van de moordenaar van het meisje van Nulde.

De vader van de vermoorde Rowena Rikkers hoorde pas op het allerlaatste moment dat de man die zijn dochter om het leven heeft gebracht onbegeleid verlof zou krijgen. De vader diende daarover een klacht in. Het Openbaar Ministerie heeft hem excuses aangeboden voor de gang van zaken.

Blok benadrukt in zijn antwoord dat het aantal late meldingen de afgelopen tijd is afgenomen en dat nabestaanden in 99,5 procent van de 4500 gevallen binnen de daarvoor afgesproken termijn worden geïnformeerd.

Ook in dit concrete geval hebben de betrokken instanties zich volgens de minister aan de afspraken gehouden. Maar uiteindelijk zat er toch maar weinig tijd tussen de beslissing over het verlof en het begin ervan, erkent hij.

Blok gaat nu met het OM en de dienst die nabestaanden inlicht bespreken hoe "we de werkprocessen rond de beslissing op het verlof en het informeren van slachtoffers beter op elkaar kunnen afstemmen".