Superzeiljacht Russische miljardair aan de ketting gelegd in Gibraltar

Een van de grootste zeiljachten ter wereld is in Gibraltar aan de ketting gelegd. De Duitse bouwer zegt nog ruim 15 miljoen euro tegoed te hebben van de eigenaar van het schip, een Russische miljardair.

Het door Philippe Starck ontworpen 'Zeilschip A' is 143 meter lang. De hoogste van de drie masten is zo'n honderd meter. Het schip vertrok twee weken geleden van de werf uit Kiel naar Spanje.

De Duitse scheepsbouwer Nobiskrug zegt nog bijna 10 miljoen euro tegoed te hebben van de Russische miljardair Andrej Melnitsjenko aan achterstallige betalingen. Daarnaast vordert de scheepsbouwer zo'n 5,5 miljoen euro namens onderaannemers en rente.

'Motorjacht A' in Rotterdam

De prijs van het in Bermuda geregistreerde en 12.600 ton zware schip bedraagt zo'n 400 miljoen euro. Het ligt momenteel in Britse territoriale wateren in Gibraltar. Aan boord zijn twee beveiligers gestationeerd om het schip en de inhoud te beschermen. Voor de bemanning wordt gezorgd; zij krijgen voorraden aangevoerd zolang het schip vastligt.

In een verklaring laat het kantoor van de miljardair weten dat Melnitsjenko erop vertrouwt dat de inbeslagname van zijn zeilschip binnen een paar dagen wordt opgeheven. Gibraltar was de eerste haven waar het aanlegde sinds het de werf in Kiel verliet. De bedoeling is dat het schip aan het eind van het voorjaar officieel wordt overgedragen aan zijn eigenaar.

Zakenblad Forbes schat het vermogen van Melnitsjenko op zo'n 12 miljard euro. De Rus is ook de eigenaar van het 119 meter lange 'Motorjacht A', dat in augustus in Rotterdam lag.