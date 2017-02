Ziekenhuizen kopen dure medicijnen samen in om prijs te drukken

De acht academische ziekenhuizen in Nederland gaan samen dure medicijnen inkopen, in een poging om de kosten van enkele peperdure middelen te drukken. Het gaat in eerste instantie om een immunotherapie tegen kanker, bevestigt belangenvereniging NFU na berichtgeving in het Financieele Dagblad. Zo'n therapie kost tienduizenden euro's per patiƫnt per jaar. Ook willen de ziekenhuizen samen ontstekingsremmers gaan inkopen.

Het gaat om het AMC en het VU Medisch Centrum in Amsterdam, het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en de UMC's in Utrecht, Leiden, Groningen, Nijmegen en Maastricht.

De ziekenhuizen willen de hoogte van kortingen die ze bedingen bij farmaceutische bedrijven openbaar maken. Dat zou een novum zijn. Farmabedrijven bedingen nu vaak geheimhouding over afspraken over prijzen en kortingen. Ziekenhuizen weten daardoor niet of een korting marktconform is, zegt de NFU.

Fors hogere kosten

Academische ziekenhuizen zijn de laatste jaren geconfronteerd met fors hogere kosten voor medicijnen, vooral door de introductie van nieuwe middelen tegen kanker. Zo zijn de medicijnkosten van het Erasmus MC sinds 2010 gestegen van 100 naar 180 miljoen euro per jaar.

De prijs van nieuwe kankermedicijnen is vaker het onderwerp van discussie. Twee weken geleden luidden deskundigen nog de noodklok in het tv-programma De Wereld Draait Door. Volgens hen wordt kankerzorg onbetaalbaar als de productie en ontwikkeling van medicijnen niet anders wordt georganiseerd.