Koning nodigt 150 gasten uit voor verjaardagsdiner op de Dam

Koning Willem-Alexander nodigt voor zijn vijftigste verjaardag 150 Nederlanders uit voor een diner op 28 april in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Na het diner wordt het paleis vijftig uur achter elkaar opengesteld voor publiek.

Niet iedereen mag zich aanmelden voor het eten. De gasten moeten allemaal op 27 april jarig zijn en dit jaar een kroonjaar bereiken. "Dus word je 20, 35 of misschien wel 55 of 80? Dan kun je je aanmelden en kans maken op een diner met Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima", schrijft het Koningshuis op Facebook. Uit de aanmeldingen worden 150 gasten via een loting geselecteerd. De jarigen mogen ook door een ander worden opgegeven.

Na het diner gaat het paleis open voor al het publiek. Iedereen is van vrijdag 28 april om 22.00 uur tot en met zondagavond 30 april 00.00 uur welkom in het paleis. Er is een bijzondere programmering te zien die gaat over het leven in het Koninkrijk der Nederlanden van de afgelopen vijftig jaar.