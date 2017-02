Hogere gasrekening door koude decembermaand

De maand december is een prima maand geweest voor de winkeliers en de energiebedrijven. Huishoudens gaven in de maand van Sinterklaas en Kerst 2,5 procent meer uit dan in dezelfde maand een jaar geleden. Het geld ging op aan onder meer huishoudelijke apparaten, auto's en van alles wat te maken heeft met woninginrichting.

Een groter deel van het inkomen van huishoudens gaat naar de energiebedrijven. Net als november zorgde de koude decembermaand voor een flink hogere gasrekening. Aan eten en drinken werd weer iets minder uitgegeven. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Consumptie is een van de drie motoren van de Nederlandse economie, naast export en investeringen.

Feestmaand

December is doorgaans een piekmaand en bonusmaand voor de detailhandel. Sinterklaas, Kerst, Oud en Nieuw en de decemberuitkering zorgen voor recordomzetten. Volgens het CBS ligt de omzet in december van slagers en poeliers 5 procent hoger en die van viswinkels 20 procent. Slijterijen zien zelfs een verdubbeling.

De omzet in de kerstweek bedroeg volgens Detailhandel Nederland zo'n 850 miljoen euro.

Vertrouwen

De koopbereidheid is in lijn met het stijgende consumentenvertrouwen. Het vertrouwen van consumenten in de economie en de eigen financiële situatie kruipt de afgelopen maanden steeds verder omhoog. Volgens het CBS staat het vertrouwen in februari op plus 14, een puntje meer dan in januari, en de hoogste stand in bijna tien jaar.

De aantrekkende economie zorgt voor meer werk en minder werklozen en stijgende huizenprijzen. Dat leidt tot meer inkomen en dus meer bestedingsruimte en geeft consumenten meer financiële zekerheid en vertrouwen. Het vertrouwen in de economie is gestegen, net als de koopbereidheid.