Agenten verschijnen anoniem voor de rechter bij zaak-Mitch Henriquez

De agenten die verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van Mitch Henriquez verschijnen vandaag voor het eerst voor de rechter. Het OM, de advocaten van agenten en de rechtbank bespreken in een openbare zitting de voortgang van het onderzoek. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of er nog meer personen gehoord moeten worden en of extra onderzoek nodig is.

De identiteit van de agenten is niet bekendgemaakt. Ze zullen bij de zitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol in een apart hokje zitten om hun anonimiteit te garanderen.

De 42-jarige Arubaan Mitch Henriquez overleed juni 2015 door politiegeweld bij zijn aanhouding. Hij was op familiebezoek in Nederland en bezocht in het Haagse Zuiderpark het muziekfestival Night at the Park. Henriquez werd door vijf agenten gearresteerd nadat hij zou hebben geroepen dat hij een wapen bij zich had. Zijn dood leidde tot dagenlange onrust in de Schilderswijk in Den Haag.