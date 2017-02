Spektakel Davis in All Star Game en ruziemakers even ploeggenoten

"Ja, hij gooide een lob", zei Westbrook na de wedstrijd over de assist van Durant. "Meer was het niet, gewoon een lob. Het is maar basketbal." In totaal was Westbrook goed voor 41 punten.

Durant was iets enthousiaster over de score van Durant uit zijn pass. "Het was een mooie actie. Hij stond vrij dus gaf ik hem een lob. Hij kan heel hoog springen. Goed gespeeld."