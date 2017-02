De sport van maandag bij de NOS

Een terugblik op het voorbije weekend en motorcross bepalen vandaag onder meer de inhoud van de sportuitzendingen van de NOS.

Jeffrey Herlings is een dominante factor in de motorcross. De regerend wereldkampioen uit Geldrop vertelt in het Sportjournaal en Nieuwsuur over zijn overstap van de MX2-klasse naar de MXGP-klasse, de koningsklasse in de motorcross.

Sportforum

Op NPO Radio 1 is het maandagavond vanaf 21.30 uur weer tijd voor het Sportforum. Tenniscommentator Kristie Boogert, voetbalverslaggever Valentijn Driessen van De Telegraaf en chef sport Henk Hoijtink van Trouw zijn te gast in de studio.