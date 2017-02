Minder overvallen op winkels, meer plofkraken

Vorig jaar zijn er 276 winkels overvallen. Dat blijkt uit cijfers van Detailhandel Nederland. Het is een daling ten opzichte van 2015; toen werden winkeliers 310 keer slachtoffer van een overval. Dat is bijna een overval per dag. Toch is het aantal geregistreerde winkelovervallen nog nooit zo laag geweest.

De laatste zeven jaar is het aantal overvallen op winkels met meer dan 70 procent gedaald. De overheid heeft fors ingezet op de aanpak van dit type misdrijven.

Dankzij de politieke aandacht voor deze vorm van criminaliteit en door het instellen van de Taskforce Overvallen is het gelukt om het aantal overvallen terug te dringen, zegt brancheorganisatie Detailhandel Nederland. Daardoor is het aantal overvallen op winkels, bedrijven en woningen verminderd. In 2009 piekte het totaal aantal overvallen met 2809, in 2015 was dit teruggedrongen tot 1239.