Noord-Korea moet kritiek op moordonderzoek Kim Jong-nam uitleggen

Maleisië heeft de ambassadeur van Noord-Korea op het matje geroepen. Die had eerder kritiek geuit op het Maleisische onderzoek naar de moord op Kim Jong-nam, de halfbroer van de Noord-Koreaanse dictator.

De Noord-Koreaanse ambassadeur zei onder meer dat de Maleisische regering iets te verbergen had. Ook zou Maleisië bij het onderzoek samenspannen met buitenlandse krachten.

Het Maleisische ministerie van Buitenlandse Zaken vroeg de ambassadeur om opheldering over deze uitspraken. Het is niet bekend wat er precies is besproken.

Chemische stof

Kim Jong-nam werd vorige week vermoord op het vliegveld van de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Hij werd aangevallen met een chemische stof.

De Maleisische politie heeft vier verdachten opgepakt. Het zijn twee vrouwen uit Vietnam en Maleisië, een Noord-Koreaan en een Maleisiër. Volgens de politie zijn vier andere verdachten Maleisië ontvlucht.