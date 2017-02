Nishikori verliest finale, eerste ATP-titel voor Harrison

Aleksandr Dolgopolov heeft in Buenos Aires voor het eerst in 4,5 jaar weer een ATP-toernooi gewonnen. De Oekraïner verraste in de finale zijn angstgegner Kei Nishikori: 7-6 (4), 6-4.

De Japanner had Dolgopolov in hun vijf eerdere ontmoetingen geen set gegund. Die statistiek kon na de eerste set, die zonder breaks verliep, de prullenbak in. De Oekraïner, de nummer 66 van de wereld, had aan een break in de tweede set genoeg om zijn derde titel in de wacht te slepen.

De 28-jarige Dolgopolov had voor deze week slechts een zege in zijn laatste elf partijen geboekt. In Buenos Aires was zijn vorm groots en verspeelde hij geen enkele set op weg naar de finale.