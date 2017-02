Klaassen ontgroeit de eredivisie, maar mist nog routine

Dan nog een opvallende anekdote tijdens de uitzending. Bosz was in 1993 een van de bepalende spelers in het kampioenselftal van Feyenoord. De oud-middenvelder was destijds geschorst voor de kampioenswedstrijd, vanwege een gele kaart in de voorlaatste competitieronde tegen MVV.

Die frustratie blijkt nog steeds diep te zitten. Bosz kreeg destijds een gele kaart voor een overtreding. "Natuurlijk was dit een schwalbe, ik word er nog steeds kwaad om. Het was namelijk de mooiste wedstrijd van het seizoen die ik moest missen."