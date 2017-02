Barcelona ontsnapt tegen laagvlieger Leganés

De oorwassing in de Champions League dinsdag door Paris Saint-Germain heeft zijn sporen nagelaten bij Barcelona. De Spaanse sterrenploeg was zondag nog altijd niet zichzelf en ontsnapte ternauwernood aan een blamage tegen laagvlieger Leganés: 2-1.

Barça begon nochthans goed. In de vierde minuut gaf Suárez voor en Messi liep de 1-0 binnen. Dat bleek echter geen opmaat voor een doelpuntenfestijn in Camp Nou.

Barcelona speelde slordig en keeper Ter Stege moest voor rust meer reddingen verrichten dan zijn collega Herrerin. Ook na rust blonken de keepers uit, al was Ter Stegen kansloos op een inzet van Lopez, die verdiend de 1-1 maakte. In de slotminuut ontsnapte Barcelona toch nog aan een afgang, toen Neymar in het strafschopgebied werd gevloerd en Messi de toegekende penalty wist te verzilveren.

Door de zege is Barcelona koploper Real Madrid weer tot een punt genaderd, maar de Madrilenen hebben twee duels minder gespeeld. Real Madrid won zaterdag met 2-0 van Espanyol.