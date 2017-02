Arjen Lubach komt met Kamergotchi, 'voor de betrokken kiezer'

Arjen Lubach weet opnieuw alle ogen op zich gericht. Hij lanceerde in zijn programma Zondag met Lubach vandaag de Kamergotchi. Dat is een app waarbij je naar analogie van het spel Tamagotchi, dat een aantal jaar geleden populair was, voor een politicus moet zorgen.

In de app zitten zeventien lijsttrekkers. Je kunt niet zelf je politicus kiezen; er komt een ei uit en dan is het afwachten voor wie je moet zorgen.

"Hou je lijsttrekker zo lang mogelijk in leven door hem eten, aandacht of kennis te geven. Zoveel politieke invloed had je nog nooit", staat er in de toelichting bij de app.