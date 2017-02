Politie Den Haag zit achter vlogger in roze onderbroek aan

De politie in Den Haag wil een vlogger vervolgen die in een roze onderbroek over de A4 fietste. De schaars geklede fietser maakte een filmpje voor zijn YouTube-kanaal, maar de politie kan er niet om lachen.

De vlogger rijdt op een degelijke herenfiets met een rek voorop de A4 op bij de oprit Rijswijk/Delft. Twee kilometer later verlaat hij de snelweg bij de afslag Plaspoelpolder. Een auto rijdt al die tijd vlak achter hem over de vluchtstrook om het filmpje te maken. Ook die auto is volgens de politie strafbaar.

Door het filmpje is de identiteit van de jongen volgens de politie makkelijk te achterhalen en is er ook meteen bewijsmateriaal. De politie kijkt samen met het Openbaar Ministerie of het mogelijk is de jongen op basis hiervan te vervolgen.