Dode en gewonden bij explosie Colombiaanse stierenarena

Bij een explosie in de buurt van een arena voor stierengevechten in de Colombiaanse hoofdstad Bogota zijn tientallen mensen gewond geraakt. Een politieagent is om het leven gekomen.

De bom ontplofte een paar uur voordat in de arena een stierengevecht zou plaatsvinden. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de explosie.

Activisten

Sinds kort zijn stierengevechten weer legaal in de Colombiaanse hoofdstad. Sindsdien zijn er geregeld opstootjes, waarbij ook dierenrechtenactivisten zijn betrokken. Persbureau AP schrijft dat demonstranten vorige maand toeschouwers van de gevechten aanvielen.

Volgens de autoriteiten zijn er geen aanwijzingen dat de explosie verband houdt met die spanningen.