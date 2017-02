Iraakse leger rukt op, bewoners West-Mosul in de knel

Het Iraakse leger is het vliegveld van Mosul, ten zuidwesten van de stad, tot op enkele kilometers genaderd. Het vliegveld is in handen van Islamitische Staat.

Het leger begon vanochtend met een operatie om IS uit het westen van de stad te verdrijven. West-Mosul geldt als het laatste grote bolwerk van de islamitische terroristen in Irak. Het leger had het oosten van de stad in drie maanden heroverd op IS.

Lastiger

Het westen van de stad veroveren zal waarschijnlijk lastiger worden, zegt correspondent Sander van Hoorn. "Het is kleiner dan het oosten, met nauwe straten en het is veel dichter bevolkt. Er wordt ook veel meer weerstand verwacht van IS. De mensen die er wonen kunnen nergens naartoe. Hulpverleners maken zich daar grote zorgen over."