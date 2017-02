Heemskerk: het voelde alsof ik opnieuw moest leren zwemmen

Femke Heemskerk is weer op de weg terug. Na de dramatisch verlopen Olympische Spelen in Rio de Janeiro heeft de 29-jarige zwemster haar pijlen gericht op de toekomst. Dat leek moeilijk na de opeenstapeling van teleurstellingen in het Braziliaanse bad. Toch wist ze in Rio al dat ze nog niet klaar was met de sport.

"Nadat ik niet geplaatst was voor de halve finale van de 100 meter vrije slag, moest ik in het zwembad blijven als juichteam. Als je klaar bent met je race, moet je daar de andere Nederlandse zwemmers ondersteunen. Ranomi zwom toen wel de halve finale en kort daarna was de 200 meter vlinderslag, een prachtige race."

Heemskerk genoot zo van die wedstrijd dat ze meteen de knoop kon doorhakken over haar toekomst.