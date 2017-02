El Ahmadi weer goud waard voor Feyenoord

Nadat er een half uur weinig te beleven was geweest en Feyenoord ondanks een overwicht amper kansen gecreëerd had, zorgde ADO voor het eerste spektakel. Na een voorzet van Tyronne Ebuehi maaide oud-Feyenoorder Guyon Fernandez over de bal heen, waarna Eric Botteghin de inzet van Donny Gorter keerde.

Na rust voerde Feyenoord de druk op en na goed werk van Eljero Elia (ex-ADO) en Miquel Nelom scoorde Karim El Ahmadi. Daarmee bewees de Marokkaans international opnieuw zijn grote waarde voor de Rotterdammers. Opvallend genoeg was hij in de voorgaande twee duels met de Haagse ploeg ook al trefzeker.

Hectische slotfase

ADO had even nodig om de tik te verwerken, maar vond toch de energie voor een slotoffensief. In het slotkwartier werd Feyenoord flink onder druk gezet. Invaller Mike Havenaar had de gelijkmaker voor ADO op zijn schoen, maar doelman Brad Jones hield op miraculeuze wijze zijn doel schoon.

In de hectische slotfase hield ADO een paar keer open huis, maar de kansen waren niet besteed aan Bilal Basaçikoglu en Nicolai Jørgensen.